POLITICA
Regionali 2024 Basilicata presentata la lista Unione di Centro
PROVINCIA DI POTENZA
1. VINCENZO CLEMENTE
2. CARLO PAOLO COLLARINO
3. ANTONIO EMANUELE
4. VIVIANA GALLICCHIO
5. CARMELA IANNELLA
6. DONATO FELICE LAPOLLA
7. MIRIAM LISI
8. LUIGI LOMIO
9. VALERIA MOLINARO
10. ADELE MONTEVERDE
11. SERGIO POTENZA
12. GIACOMO REALE
13. MATTEO STIGLIANI
PROVINCIA DI MATERA
1. CAPPIELLO ANTONIO
2. CARBONE FRANCESCO
3. CAVALLO GIUSEPPE
4. CLEMENTE VINCENZO
5. DURANTE IVANA
6. MONTESANO NICOLETTA
7. MODARELLI LUANA