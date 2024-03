“Con Tutto l’Amore – Nati per Essere Felici”

È un viaggio straordinario tra amore, relazioni e realizzazione personale. “Con Tutto l’Amore – Nati per Essere Felici” è il libro del lucano Sandro Carriero che sarà presentato domenica 24 marzo, alle ore 18, presso la Sala Riunioni Pessolano a Potenza.

Un libro che si muove tra le gioie e la felicità della vita contrapposte alla ricerca di un senso e ai perché della sofferenza, risposte che fornirà lo stesso autore, in una presentazione unica ed esclusiva in cui il pubblico verrà coinvolto e interagirà con l’autore divenendo così parte attiva dell’evento stesso, e portando a casa emozioni nuove e conoscenze pratiche.

Durante l’incontro, l’autore Sandro Carriero condividerà le sue riflessioni su temi che toccano la nostra umanità profonda, e il percorso che l’ha portato a scrivere questo libro. Un pomeriggio in cui si affronteranno problematiche quotidiane, ma si cercheranno delle soluzioni “luminose” per conoscere nuovi orizzonti nel cammino di crescita personale.

Collegandosi al seguente link sarà possibile prenotare gratuitamente il posto a sedere: https://sandrocarriero.it/presentazione-libro/

Chi è l’autore

Sandro Carriero, laureato in discipline umanistiche, è un life coach, comunicatore e scrittore e si occupa di formazione personale e professionale per migliorare la qualità della propria vita in tutti i settori attraverso corsi, coaching, eventi dal vivo.

L’obiettivo è risvegliare le proprie potenzialità in tutti i settori della vita e vivere la vita che sentiamo appartenerci.

Ha sempre avuto sete di conoscenza e si è sempre chiesto quale fosse il senso della vita, da cosa dipendesse la felicità l’abbondanza, la sofferenza e la serenità, il Benessere Psicofisico, la gioia… Ha letto centinaia di libri che potessero dargli delle risposte, e frequentato corsi, incontrato maestri, ma la più grande maestra è stata la palestra della vita.