La Polizia di Stato ha identificato i responsabili di un furto avvenuto in un supermercato a Potenza.

Questo successo è stato ottenuto durante le attività di controllo del territorio, intensificate dal Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, attraverso l’organizzazione di servizi mirati con l’impiego di personale in uniforme e in abiti civili, finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro i reati patrimoniali.

Di conseguenza, sono stati denunciati per furto in concorso e sono stati contestati gli addebiti per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 per il possesso di sostanza stupefacente, con il ritiro immediato della patente di guida per il conducente del veicolo coinvolto.