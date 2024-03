Il candidato a presidente del centro sinistra Piero Marrese, coinvolto in un incidente stradale

Il candidato a presidente della Regione Basilicata del centrosinistra , Piero Marrese, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, nella serata di ieri , nel mentre rientrava nella sua casa a Montalbano Jonico dopo la conferenza stampa con Angelo Chiorazzo a Potenza

Tanto spavento e qualche complicazione fisica non grave, rispetto al suo autista e collaboratore che per cui sono stati necesari controlli in Ospedale.