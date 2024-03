Regionali 2024 Basilicata : Chiorazzo insieme a Marrese per il cambiamento votate per Basilicata Casa Comune

Abbiamo deciso di unire le forze con il centrosinistra della Basilicata con un doppio obiettivo: evitare che Bardi faccia altri danni e favorire un processo di rinnovamento della classe dirigente in tutti i segmenti della politica lucana. Questo era il nostro scopo sin dall’inizio e non possiamo disattenderlo.

A chi è deluso e amareggiato da quello che è successo e non pensa di andare a votare dico: siamo delusi e amareggiati – credetemi – come voi: dateci forza e non consentiremo mai più ciò che è successo già nel 2019, che si stava ripetendo anche questa volta e che noi stiamo impedendo con grande senso di responsabilità.

Con questa scelta offriamo ai progressisti e moderati lucani le Primarie del centrosinistra che non ci hanno fatto fare: il 21 aprile non si vota solo tra Marrese e Bardi ma, con il voto a Basilicata Casa Comune, anche per un centrosinistra nuovo, e non quello che ha offerto lo spettacolo delle ultime settimane.

Superiamo, così, definitivamente anche la stagione caratterizzata da chi oggi è scappato nel centrodestra.

Angelo Chiorazzo