BCC: “Nessuna trattativa in corso con il Pd per un ritiro Chiorazzo”

“Le notizie su una trattativa in atto tra Pd e Chiorazzo sono destituite da ogni fondamento. Non è in atto alcuna trattativa e Chiorazzo va avanti con la candidatura” .

Lo riferisce in una nota la stessa Basilicata Casa Comune

Nota arrivata nella serata del 17 marzo.