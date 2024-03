Napoli su vertenza appalti esterni Tim (CallMat): “26 marzo incontro a Roma

“Vi è totale impegno del ministro Adolfo Urso nell’affrontare la vicenda CallMat. Il prossimo 26 marzo presso il Mimit a Roma si terrà l’incontro sui problemi degli appalti esterni di TIM in merito ai servizi di call center. Tavolo nazionale che in Basilicata interessa l’azienda materana, invitata a partecipare insieme alle altre parti coinvolte e che ha visto l’apertura della vertenza rispetto ai volumi occupazionali per le circa 400 unità lavorative in organico. Nel confermare la priorità posta dal ministro Urso, ribadiamo che vi è la massima attenzione sulla vicenda e rispetto alla tutela dell’intero tessuto produttivo lucano”.

E’ quanto dichiara Michele Napoli, consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno.