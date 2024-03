LACERENZA, RINUNCIA ALLA CANDIDATURA 

Lacerenza ha comunicato in una nota che ha preso questa decisione con tranquillità, nell’interesse delle forze politiche che lo avevano proposto. Pur avendo inizialmente accettato la candidatura, ha rilevato le reazioni suscitate successivamente.

Nella sua nota, il medico indicato dal “campo largo” mercoledì sera ha sottolineato l’importanza di preservare lo spirito che ha portato alla sua candidatura, incentrato sull’unità dei moderati e progressisti e sull’offerta di una coalizione in grado di contrastare il centrodestra in Basilicata. Per questo motivo, ha deciso di fare un passo indietro, riconoscendo il suo dovere nei confronti della sua storia professionale e della comunità lucana.