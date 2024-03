Cava del Sole, il CDX materano replica al Sindaco Bennardi: “Basta menzogne

A seguito del comunicato stampa gli organizzatori di un festival molto noto e che per due anni di fila aveva portato lustro alla nostra città con la presenza di tante star nazionali ed internazionali, hanno annunciato che per il 2024 il tour materano è stato messo in standby sostanzialmente a causa della mancanza di garanzie sulle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso presso la Cava del Sole.

Ci spiace segnalare l’ennesima dimostrazione di assoluta incapacità di amministrazione del governo Bennardi e del goffo tentativo di alimentare la macchina del fango contro l’operato regionale con informazioni incomplete trasferite sui canali social che da sempre ha mostrato in dispetto profonda attenzione verso la comunità di Matera e delle sue tradizioni come già avvenuto tanto per gli eventi ospitati alla Cava del Sole e dei fuochi d’artificio sull’altopiano murgico per la Festa della Madonna della Bruna nel 2023.

Eppure chi governa deve conoscere perfettamente i processi decisionali e le modalità con cui si perviene al rilascio dei pareri e spiace ricordare e rimarcare che il sito della Cava del Sole è di proprietà del Comune di Matera realizzato con fini provvisori per gli eventi di Matera 2019 è il Comune di Matera che è soggetto deputato alla presentazione delle istanze di rinnovo delle pratiche autorizzative o in subordine a avviare le pratiche per la trasformazione da “stato provvisorio” soggetto a rinnovi periodici a “stato definitivo”.

Caro Sindaco Bennardi prima di additare le responsabilità sugli altri si preoccupi insieme alla sua maggioranza (ammesso che lei ne abbia ancora una) di prendere una posizione politica chiara sul destino della Cava del Sole che ad oggi resta inutilizzabile non per via di una Vinca, rispetto alla quale la Regione Basilicata ha già lo scorso anno dimostrato con i fatti di essere pronta a concedere deroghe nell’interesse della comunità materana, e nel rispetto delle norme vigenti.

Il centro destra materano chiede di aprire immediatamente un confronto politico in Consiglio Comunale per capire e stabilire quale sarà il destino della Cava del Sole David Sassuoli al momento unico contenitore culturale presente in città ed in grado di poter ospitare eventi di media portata con una capienza massima di 7000 persone.

Matera, 07 Marzo 2024

Le Segreterie Cittadine di FI, FDI, LEGA, NOI MODERATI