Nuove Competenze Digitali: Presentazione del Percorso Regionale di Digitale Facile a Senise il 12 Marzo

Nel panorama sempre più digitale in cui viviamo, la capacità di navigare nel mondo online e di utilizzare le risorse digitali è diventata essenziale per partecipare pienamente alla società contemporanea.

Tuttavia, l’accesso e la competenza digitale non sono uniformemente distribuiti, e molte comunità potrebbero essere lasciate indietro se non si adottano misure proattive per promuovere l’inclusione digitale.

In risposta a questa esigenza, la regione Basilicata sta lanciando un progetto ambizioso: Digitale Facile. Si tratta di un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e interattivi progettato per diffondere la cultura digitale e rendere i cittadini autonomi nell’utilizzo dei servizi online.

Il progetto è promosso e realizzato con il supporto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dimostrando un impegno a livello nazionale per favorire l’alfabetizzazione digitale a livello locale.

L’obiettivo principale di Digitale Facile è quello di avviare sinergie locali per promuovere l’evoluzione digitale, fornendo ai residenti una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Questo sarà realizzato attraverso l’impiego dei mezzi forniti dalle moderne tecnologie informatiche e comunicative, nonché dei servizi digitali resi accessibili dalla Pubblica Amministrazione.

Il progetto sarà presentato durante un incontro che si terrà martedì 12 marzo 2024 a Senise, in provincia di Potenza.

La location sarà la suggestiva sala conferenze del complesso monumentale di San Francesco d’Assisi, e l’evento inizierà alle ore 16:00.

Durante questa occasione, saranno illustrati i dettagli del percorso di Digitale Facile, inclusi i moduli di formazione previsti, le risorse disponibili per i partecipanti e le modalità per accedere al programma.

Sarà anche un’opportunità per i residenti locali di esprimere le proprie esigenze e preoccupazioni riguardo all’accesso e all’utilizzo delle tecnologie digitali.

La Basilicata si prepara dunque ad affrontare in modo proattivo la sfida dell’alfabetizzazione digitale, contribuendo così a garantire che tutti i suoi cittadini possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla società digitale.

Grazie all’iniziativa di Digitale Facile, la regione guarda al futuro con fiducia, sapendo di investire nelle competenze necessarie per prosperare nell’era digitale in continuo sviluppo.