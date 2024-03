Lonetti : ”Il partito FDI di Senise continua a fare politica”

Dopo aver condiviso e coordinato la Fondazione Farefuturo che ha affrontato, nel suo piccolo, le grandi emergenze che assillano da sempre la Basilicata, è arrivato il tempo di pensare anche al nostro partito partito FDI di Senise commissariato da troppo tempo dove ogni iniziativa nel mentre è stata tenuta in sospeso in attesa del congresso cittadino che verra organizzato dopo le elezioni regionali.

A questo punto si aggiunge ed esiste anche la disastrosa situazione amministrativa da risolvere e definire nel nostro comune dove l’unico riferimento politico amministrativo del nostro partito impegnato in questa triste storia che non ha precedenti, è rappresentato nella figura del dott. Nicola Petruccelli che ringraziamo per il lavoro straordinario che sta conducendo come consigliere comunale di minoranza di FDI.

Il Senisese è da troppo tempo stanco della politica clientelare e assistenziale della sinistra la quale ha avuto ripercussioni negative anche nel proprio elettorato diventando più di opinione che di appartenenza, e oggi rappresenta la triste eredità del passato nonché causa del decadimento che il governo regionale di centro destra ha provato in questi ultimi anni ad arginare.

I feudi rossi sono da tempo finiti e i blocchi elettorali superati. Dove era la sinistra che doveva difendere gli ultimi in un sistema amorale che ha favorito ed alimentato il potere solo ad alcuni creando sottosviluppo e povertà soprattutto nel nostro territorio.

Con presunzione questa sinistra non avendo più nessun ideale, oggi si aggrappa disperatamente agli appartenenti alle associazioni del laicato cattolico che oggi, dai tempi della democrazia cristiana, ha deciso di scendere in campo anche con una loro lista e mettersi al servizio del progetto Casa Comune con un proprio esponente per la candidatura a presidente della regione Basilicata, mentre i dirigenti del PD non si rendono nemmeno conto che è il dott. Chiorazzo, che va a rafforzare questa alleanza e non il contrario.

Tuttavia non riescono e non hanno nemmeno la forza la forza di rigenerare una nuova maggioranza riformista che addirittura stenta anche a ripartire Il partito FDI di Senise vuole rappresentare una destra democratica moderna fatta dagli uomini migliori con intelligenze di tutto rispetto presenti che sicuramente saranno i protagonisti di una nuova stagione politica al servizio dei valori, senza pretendere che si misurano nella meritocrazia, pronti a responsabilità politiche e di governo, fedeli da lungo tempo alla causa del partito che fu di Giorgio Almirante.

Giovanni Lonetti FDI Senise