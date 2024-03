L’Amministrazione Comunale di Senise replica all’articolo stampa su “caos istituzionale e giallo”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa:

Con riguardo all’articolo pubblicato su BasilicataNotizie.net in data 03 Marzo 2024 , ove si usano termini quali “caos istituzionale” e “giallo”, corre l’obbligo di una breve replica.

Il “caos” forse è nella mente di chi ha scritto l’articolo (peraltro non firmato) ed il “giallo” non ha luogo di esistere in quanto ben si conoscono le motivazioni di dimissioni della Segretaria Comunale (per motivi personali ha dichiarato nella pec).

L’articolo, oltre a far solo sfoggio di cultura cinematografica, dimostra di ignorare le norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni.

Orbene: l’art. 65 del Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.E.L.) al comma 2 prevede espressamente l’incompatibilità alla carica di consigliere comunale per chi la ricopre in altro comune così come recita:

Articolo 65 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

“Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.”

La maggioranza del Consiglio Comunale di Senise, allorquando viene convocata per deliberare, approfondisce gli argomenti oggetto del dibattito istituzionale e non volendo seguire pedissequamente gli ordini dettati da entità sovraterrene che paiono aleggiare nel cielo di Senise si è espressa, previa verifica dei presupposti, analisi degli atti e dei documenti a confronto con la normativa vigente.

Per tal motivo, al candidato alla surroga è stata data comunicazione della seduta del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2024 ma, nonostante ciò, NON SI E’ DIMESSO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI CARBONE. Vieppiù: è stato chiesto al Ministero dell’Interno, per il tramite del Prefetto della Provincia di Potenza, un parere urgente circa le ipotesi previste nell’art. 60 T.U.E.L., al punto 12.

Per completezza si inserisce :