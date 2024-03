A Tolve i Carabinieri sventano un furto di mezzi e macchinari agricoli

Furti nella periferia di Tolve poco prima dell’alba. Una telefonata al 112 da parte del proprietario di un’azienda agricola locale, avvisato da un allarme sul suo cellulare, ha portato all’immediato intervento delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Acerenza. In pochi minuti, le pattuglie sono arrivate sul posto, costringendo i ladri a una rapida fuga.

Nel piazzale e nel capannone dell’azienda c’erano veicoli e macchinari che i ladri, entrati scavalcando la recinzione e forzando una porta, non sono riusciti a portare via grazie alla pronta azione dei militari.

Sfruttando l’oscurità, i malviventi sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti. Per garantire la loro fuga, hanno dovuto abbandonare strumenti e attrezzature da scasso che i Carabinieri di Acerenza hanno sequestrato.

Un altro tentativo di furto è stato sventato in pochi giorni dagli uomini del Capitano Mario Sauchelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Acerenza, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza della segnalazione al NUE 112 per assicurare un rapido intervento delle Forze dell’Ordine, che si è dimostrato decisivo anche in questa circostanza.