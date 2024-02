Chiorazzo: noi andiamo avanti per dare alternativa seria alla Basilicata

Ieri sera, mentre stavamo lavorando al programma per la Basilicata, e parlavamo di sanità, lavoro, bollette da pagare e dei tanti problemi dei lucani da risolvere, sono stato informato che, in TV, Conte parlava di me.

Non mi sono mai occupato delle questioni interne ai partiti e non inizierò di certo ora.

Ringrazio chi, all’interno dei partiti, quando fu avanzato dalla società civile il mio nome, mi ha spinto ad espormi e ha voluto fortemente che mi caricassi di quest’onere, e questo onore.

Ringrazio loro, che certamente non faranno mancare il loro apporto, e tutte e tutti quelli, e siete tantissimi, che in queste ore mi stanno scrivendo per dirmi di andare avanti, e di farlo con forza e serenità.

E noi andiamo avanti, per dare alla Basilicata una alternativa seria a questo disastroso governo regionale.

Lo facciamo e lo faremo con i rappresentanti della società civile, dei partiti e con i tanti attivisti dei 5 stelle che non hanno mai mancato di esprimere il loro sostegno a un progetto di cambiamento.

Soprattutto, lo facciamo e lo faremo con i lucani che hanno già dimostrato di essere gente caparbia e dignitosa e che in queste settimane ci hanno portato passione ed entusiasmo.

Con quelle e quelli che ci hanno raccontato come avessero smesso negli ultimi anni di credere nella politica e di votare e vogliono invece ora impegnarsi in prima persona.

E vogliono che le decisioni sul futuro della nostra regione siano prese qui, e non a Roma.

Sapremo riscattare la nostra terra, rialzarci dalla attuale desolante situazione, e vincere.

È la storia di Matera che da vergogna nazionale è diventata esempio di bellezza nel mondo.

È la testimonianza dei tanti lucani che portano alto il nome della Basilicata.

È la nostra storia, di persone semplici ma con la schiena dritta.

Angelo Chiorazzo