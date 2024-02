INCLUSIONE E ACCESSO AL LAVORO. CONVEGNO SULL’INCLUSIONE A NOVA SIRI

NOVA SIRI – “Inclusione e accesso al lavoro. Prospettive per i beneficiari del centro Sai di Nova Siri”. E’ il titolo dell’incontro in programma presso l’Oratorio di Nova Siri Scalo il 29 febbraio alle ore 18.

L’iniziativa è promossa da MediHospes, con il patrocinio del Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e del Comune di Nova Siri.

L’intento è quello di condividere con la comunità territoriale le esperienze e le prospettive di inclusione del Centro Sai di Nova Siri, che è attivo da anni e ha già contribuito a costruire virtuosi percorsi di accompagnamento e integrazione per i tanti immigrati transitati nella struttura ionica.

La logica dell’incontro con la comunità è anche quella di individuare attori territoriali che possano contribuire al percorso e trarne vantaggi, anche in prospettiva lavorativa.

Molto ricco il parterre dei relatori, segno dell’ampiezza della rete di accoglienza, costituita da numerose realtà istituzionali e no.

Introdurrà la serata Camillo Aceto, della Cooperativa Medihospes, che gestisce il centro.

A seguire l’intervento del sindaco di Nova Siri, Eugenio Stigliano, che tratterà il tema “L’impegno del Comune di Nova Siri per l’inclusione dello straniero”.

A seguire gli altri interventi delle istituzioni.

Per la Prefettura di Matera sarà presente la dottoressa Marilena Minutiello, Referente Settore Immigrazione.

Per il Ministero dell’Interno, in rappresentanza del Servizio Centrale Sai, interverrà il dottor Giuseppe Traina.

Per l’Arlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) interverrà la Dott.ssa Maria Rosaria Sabia, Dirigente Servizi per l’Immigrazione e Politiche Attive del Lavoro.

A seguire la relazione del dottor Mario De Santis, Presidente dell’Escla, Ente Scuola Lavoro, che si soffermerà sul tema “Formazione, tirocini extracurricolari e promozione dell’inserimento lavorativo”.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Pino Suriano.

Seguirà buffet per i partecipanti, offerto da Medihospes Cooperativa Sociale.