AMBIENTE, LATRONICO: “APPROVATO PIANO ANNUALE ARPAB”

L’Assessore all’Ambiente Cosimo Latronico rende noto che con delibera n. 120 adottata nella seduta della giunta di ieri, 22 febbraio, è stato approvato il Piano annuale dell’ARPAB per il 2024.

“Dopo l’approvazione del Piano triennale adottato con delibera di giunta regionale n. 83 del 9/02/2024, ai sensi della legge regionale 1/2020, l’esecutivo regionale ha aggiunto un ulteriore tassello che consentirà all’Agenzia regionale di poter compiere le azioni necessarie al processo di sviluppo e di crescita già in atto”.

È quanto dichiara l’Assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il quale precisa che la programmazione annuale 2024, in conformità al Piano triennale e in attuazione di esso, definisce le linee strategiche elaborate in accordo con gli indirizzi e gli obiettivi dettati dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 771 del 22/11/2023 e tiene conto degli orientamenti strategico-operativi del Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA).

I citati documenti, strettamente correlati, racchiudono le principali linee di programmazione a breve e medio termine, predisposte in considerazione delle disponibilità finanziarie e contabili dell’Agenzia.

Il piano annuale 2024 definisce, inoltre, le attività che l’ARPAB deve svolgere sulla base delle disposizioni previste dalla legge n.132 del 2006 della Carta dei servizi, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali (LEPTA) e del Piano Regionale della Salute.