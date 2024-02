Pessolano (Azione): Potenza Città Italiana dei Giovani 2024 è una sfida per tutti

“La candidatura di Potenza a Città Italiana dei Giovani per il 2024 è una sfida che riguarda tutti noi potentini e che va sostenuta con forza e determinazione. Bene il consiglio comunale di oggi, aperto ai cittadini per coinvolgere la comunità e dare il giusto protagonismo ai nostri giovani e a chi ha lavorato, con competenza e lungimiranza, alla realizzazione del dossier. Potenza ha bisogno di un nuovo grande progetto, ambizioso e audace, e dell’impegno in prima persona di tutti. Il nuovo futuro inizia adesso.”

Lo ha scritto, in un post su Facebook, Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata.