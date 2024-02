Galella, “sarò candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni del 21 e 22 aprile”

L’Assessore Regionale, Alessandro Galella, ha annunciato sulla sua pagina Facebook di candidarsi nella lista dei Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

“Purtroppo, il mio desiderio di diventare Sindaco di Potenza è stato rimandato, ma potrebbe realizzarsi tra 5 anni. Mi dedicherò alla Basilicata e quindi ritiro la mia disponibilità per la candidatura a Sindaco. Sono entusiasta all’idea di poter dimostrare il frutto del mio impegno di questi anni; confrontarsi è il modo migliore per capire il proprio valore. Sarò disponibile per tutti. Lo farò con orgoglio perché sono convinto di aver dimostrato in questi 5 anni, in ogni ruolo ricoperto, di essere una persona che lavora con tutte le proprie energie per costruire una Basilicata caratterizzata da sviluppo economico e qualità della vita, attenta alle esigenze di tutte le fasce sociali, di tutti i territori e di tutte le comunità. Farò un lungo elenco delle azioni compiute per chiedere ai lucani di poterne realizzare molte altre. Sarà una grande sfida che spero di vincere grazie alle centinaia di persone con cui ho collaborato e con cui ho sviluppato progetti per tutta la mia vita”.