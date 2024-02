Matteo Salvini: “Per la Basilicata scelga il territorio”

“Il centrodestra troverà una sintesi sul candidato unico. Lascio sempre scegliere il territorio, non impongo mai da Roma”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde, a Rtl 102.5, a chi gli chiede del candidato governatore per la Basilicata.

Parlando invece delle elezioni in Sardegna, il leader della Lega si è quindi detto “stupito” del silenzio della tv e della stampa sulle elezioni in Sardegna: “1,5 milioni di italiani non esistono per le tv nazionali. Di Sardegna non si parla da nessuna parte.

Domenica i sardi votano, ma non è che valgano meno degli altri italiani”.