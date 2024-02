Trattori, continua la protesta. Agricoltori divisi: Calvani, la nostra manifestazione aperta a tutti

“La manifestazione di Circo Massimo è aperta a tutti gli agricoltori, anche a quelli di gruppi che hanno avanzato critiche nei nostri confronti.

I problemi della categoria sono gli stessi per tutti”. A dirlo Danilo Calvani, leader del ‘Cra agricoltori traditi’ che ha organizzato per giovedì una manifestazione a Roma.

“Non vogliamo in piazza infiltrati violenti né bandiere di partiti e sindacati” ribadisce Calvani sottolineando che il suo movimento è “aperto al dialogo con gli altri gruppi in mobilitazione in questi giorni”.

“Anche noi siamo disponibili a un dialogo per portare avanti le battaglie degli agricoltori, ma giovedì non saremo in piazza per timori di infiltrazioni violente”.

A dirlo Salvatore Fais, leader di Riscatto agricolo in merito alle parole di Danilo Calvani del Cra che ha invitato “tutti gli agricoltori” a partecipare alla manifestazione a Circo Massimo giovedì prossimo. “Noi il 15 rimarremo al presidio” aggiunge Fais.

