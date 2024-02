“Un appello urgente al 112: papà minaccia di uccidere mamma” a Potenza arrestato dai Carabinieri

La scorsa notte, a Potenza, i Carabinieri sono intervenuti prontamente per porre fine a un grave caso di violenza domestica.

Una chiamata al 112, effettuata da una giovane donna, ha attivato l’intervento delle forze dell’ordine che sono arrivate velocemente alla casa segnalata.

All’interno vi erano una donna e le sue figlie in uno stato di shock, ma il marito non era presente.

Dopo una ricerca intensiva, l’uomo, un cittadino straniero regolarmente residente in Italia, è stato arrestato all’alba e condotto in prigione per maltrattamenti e violenze.

Successivamente, un’udienza ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.

Questo episodio sottolinea l’importanza di segnalare prontamente situazioni di pericolo e la risposta decisa delle forze dell’ordine nel proteggere le vittime.