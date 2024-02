Adoc: Sul bonus gas, dubbi e chiarimenti

L’iniziativa di Adoc per discutere i limiti dello sconto in bolletta ha ottenuto una risposta dall’assessore all’Ambiente, Cosimo Latronico, che ha annunciato un contributo di 90 milioni per i residenti lucani, e si appresta a dialogare con le aziende.

Fare chiarezza sul bonus gas.* Adoc ha cercato di farlo a Potenza, analizzando il primo anno e un po’ di bonus gas.