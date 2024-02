La Basilicata si è piazzata al 19° posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare nel 2023, secondo il “Welfare Italia Index 2023”. Questo strumento prende in considerazione politiche sociali, sanità, previdenza e formazione per identificare punti di forza e criticità a livello regionale. La Basilicata si colloca al 21° posto per spesa, con punteggi vari in diversi settori come spesa previdenziale, contributi sociali e contributi pensionistici integrativi. Tuttavia, la regione brilla per spesa in politiche sociali ed educazione, posizionandosi al quinto posto per spesa pubblica per istruzione e formazione in relazione al PIL regionale. In termini di occupazione, la Basilicata mostra un tasso di disoccupazione in miglioramento rispetto al 2022 e una diminuzione dei giovani Neet. La regione si distingue per il basso tasso di dispersione scolastica e si colloca in varie posizioni per efficienza dell’offerta sanitaria e stato di salute della popolazione.