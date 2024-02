Domani, venerdì 9 febbraio alle ore 15 al Terminal Gallitello di Potenza è in programma l’appuntamento con “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e Grandi Opere in Italia e in Basilicata” con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che illustrerà progetti e cantieri per lo sviluppo infrastrutturale e trasportistico del Paese nei prossimi anni.