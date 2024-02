Monaco Bcc: singolare che Azione che flirta col centrodestra detti condizioni al centrosinistra

Sembra davvero singolare che il segretario di un partito che dichiara di poter stare indifferentemente col centrodestra o col centrosinistra chieda un passo indietro all’unico candidato in campo del fronte moderato e progressista.

Fa venire il dubbio che abbia trovato porte chiuse dall’altra parte o che tenti di continuare a frenare il centrosinistra con problemi bizantini, conventio ad excludendum e pregiudiziali di rito come si sta facendo da mesi.

Anche perché appare incomprensibile come le primarie che lo stesso Calenda invoca in ogni dove, e specie dove ci sono candidati esterni ai partiti, qui non le vogliano.

Noi continuiamo a lavorare solo ed esclusivamente nell’interesse dei lucani, ed è giusto che siano loro a decidere.

Lindo Monaco – Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune