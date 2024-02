Altro che Bonus, tante le segnalazioni dei cittadini per le bollette salate!!

I cittadini della regione Basilicata si sono lamentati di bollette del gas più che quadruplicate senza preavviso e della mancata applicazione delle condizioni previste dalla legge regionale. L’Adiconsum ha ricevuto numerose segnalazioni, tra cui un caso di una pensionata a cui è stato addebitato un importo di €1.102,15 per 400 metri cubi di gas. L’assessore regionale Cosimo Latronico ha annunciato un incontro con i fornitori di gas per verificare l’applicazione delle condizioni previste dalla legge regionale. Non tutte le società aderiscono al bonus gas, e molte persone hanno ricevuto bollette del gas con costi superiori a €2,5 al metro cubo. Si suggerisce di far partecipare alle discussioni le associazioni dei consumatori e di costituire un tavolo tecnico per monitorare l’applicazione della legge da parte delle società del gas. Infine, per le persone vulnerabili, è possibile tornare al mercato tutelato per luce e gas.