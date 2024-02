Meloni a Tokyo, lunedì il bilaterale con Kishida

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Tokyo, dove domani (attorno alle 10.30 ora italiana), avrà un bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, a Palazzo Kantei, la sede del governo.

Al termine sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa.

Nell’ambito della visita ufficiale in Giappone, che si concluderà martedì, la premier sempre domani (attorno alle 8 italiane) avrà un incontro con i vertici di alcuni grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia, in programma alla residenza dell’ambasciatore.

ANSA