Al PalaMontecotugno, il Futsal Senise supera con tanta fatica il Casali del Manco per 7-5 e si mantiene al terzo posto a quota 29 punti dopo quattordici giornate.

I padroni di casa partono bene e passano subito in vantaggio con un piattone di Dipinto, sugli sviluppi di un corner. I sinnici premono e al 7′, in scivolata, Grandinetti va a segno su assist di Dipinto che realizza poco dopo la sua personale doppietta. I lucani dominano ma poi si rilassano e gli ospiti accorciano prima con un bel tiro di Pagliuso, che si infila sotto la traversa, e poi con un tap in di Morrone per il 3-2 con cui si va all’intervallo.

La ripresa inizia con un legno per parte e con una gran girata all’angolino di Da Costa (4-2). La replica dei calabresi è immediata grazie ad uno scatenato Fiore che, in poco più di due minuti, prima fa centro su calcio piazzato, poi pareggia e, con uno scavetto, ribalta addirittura il risultato (4-5). Masiello allora inserisce il quinto di movimento e Osvaldo riporta il confronto in parità. Passano meno di due giri di lancette e lo stesso numero dieci, in transizione, riporta avanti i bianconeri (6-5). Pochi secondi prima della sirena, Da Costa firma il settimo gol in ripartenza.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CASALI DEL MANCO (3-2) 7-5 MARCATORI: 3′ 12” pt Dipinto (S), 6′ 10” pt Grandinetti (S), 7′ 08” pt Dipinto (S), 13′ 17” pt Pagliuso (C), 15′ 35” pt Morrone (C), 6′ 40” st Da Costa (S), 6′ 53” st, 7′ 49” st e 8′ 59” st Fiore (C), 14′ 40” st e 16′ 20” st Osvaldo (S), 19′ 55” st Da Costa

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, Benedetto, Capalbo, Albano, Da Costa, Iorio, Simeone, Grandinetti, Stigliano, Dipinto, D’Amelio, Iacovino. All.: Masiello

CASALI DEL MONACO FUSTAL: Rota, Leone, Fiore, Morrone, Leonetti, Occhiuto, Pagliuso, De Luca, N. Romeo, Fiore, C. Romeo, Baldino. All.: Cariello

ARBITRI: Squicciarini di Bari e Garofalo di Battipaglia (crono: Fiorentino di Barletta)

NOTE: Ammoniti: Fiore (C), Grandinetti (S) Espulsi: ne