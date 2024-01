Indotto Stellantis : FDM e LAS , firmata la cassa integrazione a zero ore per 110 lavoratori

Oggi, a Potenza, è stato firmato l’accordo per la cassa integrazione a zero per un anno a beneficio di 110 lavoratori di FDM e LAS, due aziende dell’indotto Stellantis di Melfi in crisi. Lo ha comunicato congiuntamente le segreterie lucane di fim, uilm, fismic e uglm.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato che gli ammortizzatori sociali sono stati introdotti dopo la loro sollecitazione, con lo scopo di garantire un reddito ai lavoratori e di evitare i licenziamenti. Inoltre, come previsto dalla norma, la Regione Basilicata si impegna a mettere in atto strumenti di politiche attive affinché i lavoratori possano sfruttare le opportunità anche al di fuori del settore automotive.

Per fim, uilm, fismic e uglm, le firme di oggi sono un passo importante, ma i lavoratori di FDM e LAS non desiderano dipendere dagli ammortizzatori sociali. I tavoli già aperti dal lunedì al Mimit, ma soprattutto il tavolo del 1 febbraio convocato dal ministro Urso, che ha promesso una convocazione specifica per il distretto automotive di Melfi, non possono rimanere solo annunci. I lavoratori di Melfi, dell’intera logistica e dell’indotto hanno il diritto di partecipare alla transizione. Di conseguenza, le azioni sindacali e di lotta delle settimane successive continueranno ad accompagnare il presidio permanente dei lavoratori, affinché il governo e Stellantis definiscano che le future commesse restino legate ai lavoratori di Melfi. Non arretreremo di un passo, hanno concluso i dirigenti dei quattro sindacati metalmeccanici.