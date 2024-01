Elezioni Regionali 2024, FI blinda Bardi. Ancora incertezze nel centrosinistra

Dibattito sulle Elezioni Regionali in Basilicata

In vista delle prossime elezioni regionali in cinque regioni italiane, tra cui la Basilicata, l’Onorevole Cirielli ha recentemente fatto delle dichiarazioni in merito al congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

Tuttavia, il segretario provinciale di Forza Italia, Vincenzo Taddei, ha smentito tali affermazioni, sottolineando che è in corso un costruttivo confronto tra le forze di maggioranza, inclusa Fratelli d’Italia.

Inoltre, Forza Italia di Basilicata ritiene che Vito Bardi sia il candidato ideale per guidare il Centro-destra in Basilicata, in linea con la posizione del Segretario Nazionale Tajani.

Bardi ha dimostrato di meritarlo, grazie al lavoro svolto negli anni insieme alla giunta, all’interno della quale Fratelli d’Italia è stata sempre rappresentata e ha condiviso percorsi e scelte.