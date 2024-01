Tre mandati di fila per sindaci fino a 15mila abitanti: c’è la bozza

Un nuovo Decreto Legge sulle Elezioni potrebbe consentire ai sindaci di Comuni con una popolazione tra i 5 e i 15 mila abitanti di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La bozza, che sarà presentata al Consiglio dei Ministri, prevede la modifica dell’articolo 51 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che attualmente limita i sindaci al massimo di due mandati. Tuttavia, la proposta non è ancora definitiva e potrebbe essere soggetta a ulteriori modifiche. Inoltre, il limite dei tre mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti sarebbe anch’esso eliminato.

Si tratta di una novità che, qualora approvata, interesserebbe diversi Comuni del parmense al voto nel 2024.