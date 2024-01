Futsal Senise, Antonio Capalbo: Un traguardo storico quello delle semifinali per accedere in coppa Italia che il Futsal Senise

“Siamo ovviamente felicissimi per questo traguardo raggiunto dai ragazzi. Dietro c’è stato un grande lavoro da parte di tutti: Dirigenza, Staff Tecnico e giocatori. Ottenere il pass definitivo in una gara in cui avevamo i nostri big squalificati ha rappresentato quel quid in più di felicità, perché abbiamo ottenuto una grande vittoria con una squadra completamente imbottita di under. Non esistono segreti particolari, la nostra forza è l’ambiente che abbiamo costruito all’interno del gruppo squadra. In questi quattro anni abbiamo cambiato tanto a livello di giocatori, ma è rimasto sempre chi ne aveva davvero desiderio. Questo significa amare questa maglia e noi siamo grati a chi sposa il nostro progetto con sentimento. Lo Staff tecnico è da tre anni con noi e sta migliorando di anno in anno la nostra classifica”.

Aspettative e obiettivi per il girone di ritorno…:

“Il nostro unico obiettivo è sempre stato quello della salvezza. Non ce ne siamo mai posti altri. Ciò che c’interessa è soprattutto preservare il gruppo, far in modo che sia sereno, che crescano i nostri giovani e che i nostri atleti possano giocare senza troppe pressioni ogni gara. L’obiettivo è vincere domani. Non guardiamo mai troppo oltre”.

Un messaggio alla città di Senise:

“Il pubblico si sta avvicinando sempre di più e il “PalaMonteCotugno” ogni sabato si riempie sempre più. Siamo ancora in una fase di corteggiamento reciproco, ma le sensazioni sono positive e sono sicuro che a breve non ci saranno più posti disponibili alle nostre partite. Per questo ringrazio i tifosi bianconeri”.

Un pensiero verso gli sponsor:

“Non esisterebbe lo sport locale se non ci fossero sponsor a sostenere questi progetti. Siamo molto grati a chi, da quattordici anni, contribuisce in maniera tangibile al nostro percorso. Facciamo tanti sacrifici, ma i nostri sponsor sono davvero fondamentali. Colgo l’occasione per ringraziarli a nome di tutta la Dirigenza”.