Braia: Appello all’approvazione dell’emendamento di Maria Chiara Gadda per ristabilire l’agevolazione fiscale a sostegno degli agricoltori

Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe e componente del comitato nazionale Italia Viva, ha sottolineato l’importanza dell’approvazione dell’emendamento di Maria Chiara Gadda al Milleproroghe per ristabilire l’agevolazione fiscale precedentemente introdotta da Matteo Renzi. Il governo ha infatti rimosso l’esonero Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, mettendo a rischio il sistema agricolo del paese.

Braia ha invitato tutte le associazioni di categoria, i parlamentari lucani di centro-destra e l’intero comparto agricolo a sostenere l’iniziativa dell’On. Gadda, e a fare pressione su tutti i livelli per l’approvazione dell’emendamento. Il capogruppo ha anche chiesto un impegno concreto all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Galella, per garantire un reale sostegno all’agricoltura e al Made in Italy.