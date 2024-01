Polemica tra Italia Viva e Partito Socialista sulle primarie di coalizione per le elezioni regionali in Basilicata

Cari socialisti, io sono il segretario regionale di Italia Viva in Basilicata, come da voi dovrebbe essere Livio Valvano.

Per questo, al termine di una lunga ed utile discussione, il PSI ha dichiarato: “di prendere atto della proposta del Movimento 5 Stelle sul metodo Sardegna, del PD sulle primarie e delle posizioni negative degli altri partiti e si è riservato di valutare e decidere negli organi del Partito”.

Abbiamo preso atto anche della proposta del Movimento 5 stelle, supportata da Sinistra Italiana, La Basilicata Possibile e Azione, circa l’utilizzo del metodo di scelta della leadership adottato in Sardegna su proposta del PD Sardo.

Ieri i Socialisti hanno ribadito la proposta delle primarie per UNIRE, ma hanno dovuto prendere atto della posizione degli altri partiti dichiaratamente negativa rispetto alle primarie (ad eccezione della conversione del PD e della determinazione di Fausto De Maria).

Per evitare gli equivoci “interessati” diffusi da qualcuno, sento l’esigenza di chiarire la posizione del PSI espressa al tavolo della coalizione che si è finalmente tenuto ieri a Potenza.

Elezioni Regionali in Basilicata: UNIRE per fare la coalizione.

In realtà il mio partito vuole le primarie, come voleva il vostro segretario da tempo, però adesso sembrerebbe che non le vuole più.