Cinghiali in aumento a Matera: un rischio per la salute pubblica

Gli avvistamenti dei cinghiali sono diventati sempre più frequenti nei parchi cittadini, specialmente nella zona di Serra Venerdì, sia di giorno che di sera. Secondo il sindaco Domenico Bennardi e il presidente della Provincia Piero Marrese, questi animali rappresentano un grave pericolo non solo per le persone e gli automobilisti, ma anche per la salute pubblica, in quanto possono trasmettere malattie come la brucellosi, la trichinellosi, la tubercolosi e la peste suina.