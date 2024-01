Il Teatro Verdi di Trieste inaugura il 2024 con Anna Bolena

l 2024 per il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste si apre con Anna Bolena di Gaetano Donizetti, tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa-spettacolo aperta al pubblico.

L’allestimento è del regista britannico Graham Vick, scomparso nel 2021.

Sul podio ci sarà Francesco Ivan Ciampa, mentre la riproposizione triestina è curata da Stefano Trespidi, vice direttore artistico dell’Arena di Verona.

“Ogni sera ci sarà una lettura diversa – ha spiegato Ciampa – seguiamo naturalmente la partitura ma il pubblico è anche protagonista, e non sono con gli applausi. Noi artisti percepiamo il pubblico, in buca e in scena. Se sentiamo determinate sensazioni, anche il nostro approccio sarà differente e quindi ogni recita potrebbe essere diversa”.

Protagonisti saranno il soprano Salome Jicia, con il tenore Marco Ciaponi come Lord Percy. Giovanna di Seymour sarà il mezzosoprano Laura Verrecchia.

Completano il cast Riccardo Fassi, Veta Pilipenko, Nicolò Donini e Andrea Schifaudo. In due recite il ruolo del titolo sarà affidato alla giovane soprano Sara Cortelezzis, Francisco Brito sarà Lord Percy e Alessia Nadin Giovanna di Seymour. Costumi e scene sono di Paul Brown.

Orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Il sovrintendente Giuliano Polo ha sottolineato: “Con il nuovo anno entriamo nella parte più coraggiosa e sfidante della stagione, fiduciosi che il pubblico ci seguirà e sosterrà in questo cammino di rinnovamento del teatro sempre più ambizioso”.

La prima recita è programmata per venerdì 19 gennaio; poi repliche fino al 28.

