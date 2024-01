Bus di linea prende fuoco, panico tra i passeggeri

I passeggeri di un bus di linea con partenza da Policoro alle 14.30 per raggiungere Stoccarda,oltre al ritardo del mezzo arrivato alle 15.30 a Policoro, all’imbocco dello svincolo per raggiungere Bari il suddetto mezzo ha preso fuoco, con panico e spavento per tutti i passeggeri,una persona ha accusato dei malori ed è intervenuto il 118 che ha trasportato la persona in Ospedale.

Trafila per i passeggeri che hanno dovuto attendere l’arrivo di un bus sostitutito che li ha trasportati all’autogrill per un cambio bus per raggiungere Pescara, da Pescara altro cambio bus per destinazione finale la Germania.

Nell’incendio del bus alcuni passeggeri hanno perso le valigie con oggetti personali,vestiti,soldi e documenti.

Tutti i passeggeri sperano in un rimborso da parte dell’agenzia che gestisce i bus visto l’accaduto, e si chiedono come sia possibile nel 2024 che un bus di linea possa prendere fuoco.