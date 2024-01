Ministro Adolfo Urso e il ruolo dello stabilimento di San Nicola di Melfi

Adolfo Urso Senatore della Repubblica Italiana, presidente della nostra Fondazione FareFuturo, Ministro delle imprese e del Made in Italy nel governo Meloni, protagonista sulla rivoluzione dell’elettrico in campo automobilistico su altri fronti come il biocombustibile bio-metano idrogeno, ha da tempo nominato da parte del Governo Consigliere per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno bisognoso di specifiche azioni di politica industriale, nonché vice sindaco della città di Potenza, l’avvocato Michele Napoli uomo di punta del partito FDI di Basilicata, prossimo candidato con FDI alle elezioni regionali di Basilicata. I patrioti della Fondazione FareFuturo di Senise sono orgogliosi per l’incarico prestigioso e importante assegnato al nostro coordinatore Michele Napoli che è consapevole che lo stabilimento di Melfi è la chiave di lettura dell’economia lucana. L’intervento del Ministro Urso al Summer School di FDI a Potenza, ha parlato della futura filiera produttiva dell’auto e, quindi, di Stellantis del ruolo dello stabilimento di San Nicola di Melfi e delle necessità di implementare la produzione dell’auto che ha avuto una brusca riduzione a partire dalla prima fusione tra Fiat e la casa automobilistica americana Chraisler.Secondo il Ministro tante cose cambieranno a partire dagli incentivi, ci sarà un nuovo ed imponente piano di rottamazione che riguardano circa 11 milioni di autovetture circolanti che producono inquinamento nel mentre un nuovo modello verrà prodotto proprio presso lo stabilimento di Melfi con l’ impegno del governo del successo del Made in Italy. Le sinistre non hanno nessun motivo di preoccuparsi.Il governo Meloni agisce ed ha la forza per tutelare uno degli impianti più grandi del meridione.

La vicenda Stellantis da cui dipende il futuro di centinaia di famiglie lucane rappresenta una sfida decisionale del partito FDI per garantire la tenuta del nostro apparato industriale e la continuità occupazionale dei cittadini Lucani. Una battaglia che FDI deve combattere in primo piano che non può assolutamente perdere. FDI da spettatore è diventata protagonista, mentre la sinistra che evidenzia una profonda crisi interna che ha demolito le sue stesse radici culturali, non può dare lezioni a un centro destra che torna fra la gente per riportarla alla politica e nemmeno può tacere sulle sue responsabilità del passato rispetto alla situazione in cui hanno lasciato la Regione in tutte le sue problematiche che sono una triste eredità del passato che ha ha causato il decadimento storico in cui versa la Basilicata.

Coordinamento FareFuturo Senise. Prof. Giovanni Lonetti