La Lotteria Italia premia anche la Basilicata: Matera, Melfi , Rionero, Paterno e Potenza

La città di Matera, Melfi, Rionero, Paterno e Potenza sono state premiate dalla Lotteria Italia, con ciascuna vincita di 20.000 euro nella terza fascia dei biglietti vincenti. Durante la trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Amadeus, la Befana ha estratto i numeri vincenti per i premi di consolazione, includendo anche le città lucane. Secondo l’elenco dei numeri vincenti, i biglietti fortunati sono stati venduti a Matera, Melfi e Potenza. Non è noto se i vincitori siano residenti, turisti o visitatori occasionali. Auguri ai vincitori, in particolare a Matera (biglietto serie I 481578), Potenza (D 173699), Rionero (E380689), Melfi (D 370636) e Paterno (E 178346). Si spera che l’anno prossimo ci siano premi ancora più sostanziosi. Nel frattempo, è consigliabile controllare attentamente i numeri dei biglietti, soprattutto se acquistati al di fuori della regione.

Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto da un milione a Monte Colombo-Montescudo (Rimini).