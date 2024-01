Brindisi-Potenza. Dichiarazioni pre gara mister Marchionni

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Brindisi-Potenza: 20^ giornata di Serie C – Girone C 2023/24, Domenica 7 gennaio alle ore 18:30 presso lo Stadio Franco Fanuzzi di Brindisi.

Queste le dichiarazioni del mister Marco Marchionni:

“La nostra è una squadra che vuole continuare sulla buona strada intrapresa nelle ultime tre gare, ora inizia un nuovo campionato e conterà avere la giusta determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Quella di Brindisi sarà una trasferta difficile, al cospetto di una formazione che ha trovato grandi difficoltà fino a questo momento ma composta da ottime singolarità. A prescindere dal valore dell’avversario e dal suo momento, il Potenza deve scendere in campo per fare la partita. Veniamo da tre gare dove non abbiamo preso gol, tre sfide importanti che hanno dato consapevolezza ad un gruppo che, allo stesso tempo, deve fare di più per quelle che sono le qualità di cui dispone. Il mercato non è un limite, chi vuole rimanere qui deve dimostrare di meritare la maglia”.