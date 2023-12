Creatività, passione e presepi artigianali: la storia di Francesco e Pietro Polito

Il presepe è una tradizione antica e diffusa in tutta Italia, ma per alcuni è anche un’occasione di esprimere la propria creatività e passione. È il caso di Francesco e Pietro Polito, figlio e padre che da anni realizzano presepi artigianali nel tempo libero con l’amico Domenico Chiorazzi.

Francesco e Pietro sono originari di Senise, un piccolo borgo della Basilicata, dove ogni anno si svolge il concorso “Il borgo dei presepi”, organizzato dalla locale pro-loco.

Il concorso prevede che i partecipanti espongano i propri presepi nelle cantine, nelle case o nelle strade del paese, creando un suggestivo percorso natalizio.

I due amici Pietro e Domenico hanno iniziato a costruire presepi da bambini, seguendo l’esempio dei loro genitori che erano appassionati di questa arte.

Con il tempo, hanno affinato le loro tecniche e le loro idee, utilizzando materiali diversi, come legno, cartone, polistirolo, sughero, muschio, sabbia, pietre e conchiglie. Hanno anche aggiunto effetti speciali, come luci, fontane, fuochi e mulini ad acqua, per rendere i loro presepi più vivaci e realistici.

Ogni anno, Francesco e Pietro si dedicano alla realizzazione di diversi presepi, che espongono in diverse location, quest’anno nella cantina di alcuni amici, in largo chiesa madre, nel centro storico di Senise.

I loro presepi sono sempre molto apprezzati dai visitatori, che ammirano la cura dei dettagli, l’originalità e la fantasia dei due artisti.

Francesco e Pietro Polito sono due esempi di come la creatività e la passione possano trasformare una tradizione in un’opera d’arte.

I loro presepi artigianali sono il frutto di un lavoro di squadra, di una ricerca continua e di una grande dedizione. Sono anche un modo per esprimere i loro valori, le loro emozioni e la loro fede.