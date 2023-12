Chiorazzo su elezioni provinciali: “Uniti si vince.”

“I risultati delle elezioni provinciali dimostrano la forza rigeneratrice del centro sinistra lucano, il suo insediamento nei 131 comuni e confermano il fallimento dei 5anni di governo del centro destra. -E’ quanto ha dichiarato Angelo Chiorazzo- L’unità d’intenti, il valore della squadra e la condivisione del progetto di rinascita della Basilicata sono la via per la vittoria. Da ora, avanti insieme; partendo proprio dal contrasto allo sciagurato disegno di smantellamento della organizzazione scolastica, su cui proprio le province, per prime, si sono mobilitate.