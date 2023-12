Basilicata Casa Comune : Angelo Chiorazzo apre la campagna elettorale sabato 16 dicembre Park Hotel Potenza

Con una breve nota diffusa sul suo profilo facebook il candidato governatore Angelo Chiorazzo annuncia l’apertura della campagna elettorale, appuntamento sabato mattina ore 10.00 presso il Park Hotel di Potenza.

Di seguito la nota:

È tempo di mettersi in cammino per costruire una Basilicata diversa da quella che abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è tempo di rendere protagoniste le migliori energie della nostra regione.

Ci vediamo sabato mattina a Potenza per iniziare il nostro percorso.

