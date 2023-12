Prima vittoria stagionale per la PM Gruppo Macchia Potenza che a Bari batte per 3-1 la Don Milani Volley.

Successo preziosissimo e di carattere per le rossoblù guidate in panchina da coach Elena Ligrani e dal vice Gabriele Perna che mettono in cascina per la prima volta il bottino pieno e portano lo score a sei punti raggiungendo così la terzultima posizione in classifica.

Nel primo set sostanziale equilibrio tra le due formazioni con la Don Milani che alle battute finali si trova con due lunghezze di vantaggio ma la PM Gruppo Macchia è brava a recuperare e ad andare a chiudere sul definitivo 23-25. Nel secondo parziale tornano in fantasmi tra le rossoblù con la Don Milani che fa punti ed allunga sul 21-10, le potentine però ritrovano smalto e con uno 0-6 tornano a mettere paura alle baresi che però sfruttano il vantaggio per chiudere sul 25-20 e portare la gara in pari.

La Gruppo Macchia torna in campo agguerrita e con la voglia di fare bene ma nella battute iniziali la formazione di casa trova il +5, le rossoblù recuperano ancora una volta e si giocano il set punto a punto andando a chiudere con un altro 23-25. Nel quarto parziale ancora una volta bene Bari in apertura, poi torna l’equilibrio e alle battute finali viene fuori ancora una volta la determinazione di Di Camillo e compagne che mettono il sigillo finale chiudendo sul 22-25. Nel prossimo turno la PM Gruppo Macchia darà il via al girone di ritorno, rossoblù in campo lunedì 18 dicembre alle 21 in casa della Dinamo Cab Molfetta.