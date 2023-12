Mercatini di Natale IPASR sede di Lagopesole

Per il 4° anno l’IPASR “G. Fortunato”, sede di Lagopesole, l’11 e il 12 dicembre 2023 dalle 9.30 alle 18.30 apre le sue porte al territorio con i “Mercatini di Natale” per far conoscere alle comunità, ma soprattutto ai ragazzi, la realtà scolastica castellana.

Non delle semplici giornate di animazione natalizia ma un nuovo modo di presentare la scuola, le potenzialità e la modernità dell’istituto e le tante opportunità che si aprono alla fine del percorso di studi.

“Saranno, infatti, gli studenti”, spiega il Dirigente Scolastico Rocco Garramone, “i veri artigiani e animatori della scuola, che si sono adoperati per realizzare decorazioni e produzioni da esporre negli spazi dell’Istituto, ad accogliere e mostrare attraverso i loro occhi la realtà scolastica che vivono.”

Con le stelle di Natale coltivate nella serra e i prodotti realizzati nei laboratori, infatti, da un lato saranno manifeste alcune delle attività che si svolgono durante l’anno scolastico e dall’altro, grazie a quanto prodotto da quelle attività, sarà possibile realizzare cesti natalizi.

“I mercatini di Natale dell’IPASR sede di Lagopesole”, sottolinea, inoltre, il Presidente della Pro Loco Carlo Lucia, “è il risultato di un lavoro sinergico avviato già da molti anni con diversi titolari di attività artigianali che hanno fornito la propria disponibilità a sostenere e ad affiancare gli studenti nella presentazione della scuola in quanto viene ritenuta un punto cardine e fermo dell’istruzione secondaria di secondo grado del territorio.” Saranno presenti, quindi, solo per fare alcuni esempi, i produttori di profumatori alla lavanda, di cosmetici alla bava di lumaca e di miele con il nettare zonale.

Due giorni, perciò, da non perdere intrisi di spirito natalizio che rimandano al gusto delle proprie origini per mantenere vive vecchie tradizioni proiettando la scuola nel futuro.