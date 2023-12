Torna in scena la compagnia Senise Teatro con la commedia ” a ricchezz ra puvurtà”

Dopo 07 anni, ritorna in scena la compagnia Senise Teatro con la commedia in 03 atti “a ricchezz ra puvurtà”, sold out le date di stasera 09 dicembre e del 17 dicembre, per le altre date è possibile richiedere i biglietti presso Studio Arredo Scarpino in zona mercato, cell:333-8622696/380-4359071.

Prossime date

17 dicembre sold out

22 dicembre

28 dicembre

06 gennaio 2024

Ingresso alle ore 20.00 presso teatro parrocchiale Agorà, apertura sipario ore 20.30

La compagnia teatrale Senise Teatro è stata fondata circa 30 anni fa e si occupa esclusivamente di teatro in dialetto locale.

La compagnia Senise Teatro ha una lunga storia di successi e ha rappresentato la città di Senise in molte occasioni.

Nel 2016, la compagnia ha portato in scena la pièce teatrale “Il matrimonio di don Teodoro” a Chiaromonte. Nel 2012, la compagnia ha partecipato al 35° gemellaggio tra Senise e Busto Garolfo, accompagnata dalla compagnia musicale “A cantinera”

Alla prima di questa sera sarà presente la prof.ssa Patrizia del Puente docente di Glottologia e Linguistica, curatrice del progetto sui dialetti della Basilicata, Il Progetto A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata).