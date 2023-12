Le musiche di Fio Zanotti riproposte in veste sinfonica

Per tutti è Fio, produttore, arrangiatore, compositore, direttore di orchestra e collaboratore di artisti come Adriano Celentano, i Pooh, Zucchero, Renato Zero, Anna Oxa e molti altri: Fiorenzo Zanotti assieme alla sua Super Band e alla Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna ripercorrerà le tappe della sua importante e straordinaria carriera in un concerto all’Auditorium Manzoni di Bologna, domani 10 Dicembre alle 20.30.

Un concerto unico nel suo genere, una sorta di viaggio nel tempo dove la musica regalerà emozioni inedite ad appassionati di ogni età attraversando molti dei brani scritti o arrangiati dal maestro bolognese, pietre miliari della musica italiana e non solo.

Sarà una contaminazione artistica originale, con brani che hanno trovato un posto nel cuore degli amanti della musica anche attraverso le voci di celebri artisti o le colonne sonore che hanno arricchito di emozioni film famosi.

Tutti saranno riproposti in nuove versioni inedite. Il concerto prevede, infatti, una scaletta di 22 arrangiamenti composti appositamente per l’occasione, scritti per essere eseguiti dalla Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, compagine recentemente invitata al prestigioso Festival Enescu di Bucarest, una delle maggiori rassegne a livello internazionale.

“Un progetto nato per caso – dice Fio Zanotti – una canzone al pianoforte durante una cena avvenuta solo qualche mese fa, una bella atmosfera e un’idea improvvisa, quasi folle, che, grazie a persone speciali, si è concretizzata in pochissimo tempo”.

Oltre ai brani famosi del passato, Fio presenterà alcune opere inedite, aprendo lo sguardo anche sul futuro.

