RISCHIO SISMICO, SILEO CONSEGNA STUDI MICROZONAZIONE AI COMUNI

“Oggi abbiamo consegnato ai nostri Comuni gli studi di microzonazione sismica di primo livello.

In una regione caratterizzata da una complessità geologica e una sensibilità ai terremoti, questi studi rappresentano un traguardo cruciale verso una maggiore sicurezza e resilienza”.

Così in una nota l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Dina Sileo, che continua: “Stiamo lavorando per comprendere meglio i rischi sismici e per rendere la nostra comunità più informata e preparata ad affrontare eventuali emergenze.

Per supportare questo impegno, i dati di classificazione sismica e microzonazione sono ora facilmente accessibili sul sito del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Promuovere una condivisione più ampia delle informazioni e aumentare la consapevolezza sul rischio sismico è fondamentale.

“Guardando al futuro – conclude Sileo – abbiamo in programma di continuare gli studi di microzonazione di livello 2 e 3. L’obiettivo è di non fermarci qui ma di spingerci oltre, integrando dati storici e nuove ricerche per garantire che ogni zona della Basilicata sia adeguatamente analizzata e protetta.

Questo impegno rappresenta un passo fondamentale nella visione di una Basilicata più sicura e pronta a fronteggiare le sfide future con determinazione e resilienza”.