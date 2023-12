Pessolano (Azione): con Salvatore Cosma si rafforza il nostro progetto politico per la Basilicata

“Siamo contenti di dare il benvenuto in Azione a Salvatore Cosma. Con l’ingresso di Salvatore, Azione si conferma partito in grado di attrarre amministratori di valore, pragmatici e impegnati a lavorare ogni giorno per il bene dei lucani.

La nostra comunità politica, fatta di donne e uomini di ispirazione liberale, democratica e riformista, vuole davvero contribuire ad un nuovo progetto per la Basilicata e a determinare una vera e propria innovazione politica che metta al centro le persone, i territori, la cura e lo sviluppo della nostra regione”.

Lo dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata