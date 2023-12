ASSISTENZA TECNICA, GALELLA: “GARANTIRE UN FUTURO AI LAVORATORI”

“Nei miei mesi da assessore, prima allo Sviluppo Economico ed ora all’Agricoltura, ho potuto toccare con mano il valore e l’importanza dei lavoratori dell’assistenza tecnica ai fondi europei della Regione Basilicata, so quanto sia prezioso il loro apporto all’amministrazione regionale.

Ho più volte interloquito con loro e con i loro rappresentanti sindacali proprio perché sono profondamente convinto che vada assolutamente trovata una soluzione che garantisca loro un futuro professionale adeguato e sereno.

Proprio per tutti questi motivi sono convinto che vada trovata una soluzione che vada solco di dare continuità a questi lavoratori e non si disperda questo patrimonio di professionalità, a maggior ragione in vista dell’avvio della nuova programmazione comunitaria 2021-2027”.

È quanto dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.